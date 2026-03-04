Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Nu parende a la longh' al Teatro Santa Maria del Sabato Santo di Vasto.

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

"Nu parende a la longh" al Teatro Santa Maria del Sabato Santo di Vasto.

La Compagnia Bella e l'Associazione culturale San Michele presentano, in memoria di Tito Spinelli e a titolo di beneficenza, la messa in scena de "Nu parende a la longh",  con la regia di Francesco Paolo Sorgente.

Sabato, 21 marzo, ore 21,00, 
Teatro Santa Maria del Sabato Santo, Vasto. 
Contributo dello spettatore: 7 euro a persona.
 
Lo spettacolo, giÃ  rappresentato il 20 dicembre 2025, viene replicato a richiesta del pubblico. 
 
Il Comune di Vasto ha concesso il suo patrocinio all'evento.
 
Siete tutti invitati a partecipare!
 
Condividi su:

Seguici su Facebook