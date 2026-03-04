"Nu parende a la longh" al Teatro Santa Maria del Sabato Santo di Vasto.
La Compagnia Bella e l'Associazione culturale San Michele presentano, in memoria di Tito Spinelli e a titolo di beneficenza, la messa in scena de "Nu parende a la longh", con la regia di Francesco Paolo Sorgente.
Sabato, 21 marzo, ore 21,00,
Teatro Santa Maria del Sabato Santo, Vasto.
Contributo dello spettatore: 7 euro a persona.
Lo spettacolo, giÃ rappresentato il 20 dicembre 2025, viene replicato a richiesta del pubblico.
Il Comune di Vasto ha concesso il suo patrocinio all'evento.
Siete tutti invitati a partecipare!