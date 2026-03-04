Partecipa a IlTrigno.net

Tir in fiamme sull'A14, Vigili del Fuoco all'opera

L'episodio sul tratto meridionale dell'arteria nazionale, pochi chilometri dopo il casello di Vasto Sud/San Salvo/Montenero di Bisaccia

redazione
AttualitÃ 
Intervento dei Vigili del Fuoco sull'Autostrada A14 Adriatica, in territorio di Petacciato, dove Ã¨ andato completamente a fuoco un autoarticolato che trasportava materiale isolante. 

L'episodio si Ã¨ verificato pochi chilometri dopo il casello Vasto Sud/San Salvo/Montenero di Bisaccia, in direzione meridionale.

Sul posto hanno operato squadre dei Distaccamenti di Termoli e Vasto.

Per le relative operazioni di messa in sicurezza del tratto e regolare la circolazione veicolare - con chiusura del tratto interessato per circa un'ora tra le 6 e le 7 - sono intervenuti la Polizia Stradale di Vasto Sud e personale di Autostrade per l'Italia.

