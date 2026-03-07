L’ultimo saluto a Don Decio e Don Gino: “Protagonisti amati della nostra comunità”

Celebrati nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, i funerali di Monsignor Decio D’Angelo e Monsignor Luigi Smargiassi – Don Decio e Don Gino – i due sacerdoti della comunità ecclesiale di Chieti-Vasto, rispettivamente 97 e 93 anni di età, venuti a mancare nello stesso giorno, giovedì 5 marzo.

Ad officiare il rito funebre congiunto è stato Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

“Non è solo un rito funebre – ha detto in apertura della celebrazione il vescovo – è un momento che segna profondamente la nostra chiesa, la nostra comunità di Chieti-Vasto, perché Don Decio e Don Gino sono stati, per tanti anni, protagonisti amati della vita di tutti noi”.

Tra i presenti, tra gli altri, con numerosi sacerdoti del clero locale e del territorio, Monsignor Pietro Santoro, già Vescovo di Avezzano, e Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro e Trivento.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha rivolto un pensiero a ricordo dei due sacerdoti rimarcandone il segno profondo lasciato nella comunità locale.

Tanti i messaggi di cordoglio, i ricordi e le testimonianze d’affetto registrati in questi ultimi giorni per i due sacerdoti, indimenticati parroci, tra le altre, delle comunità di Santa Maria Maggiore (Don Decio) e San Marco di Vasto e della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo a San Salvo Marina (Don Gino).

Qui il video del rito funebre a cura di Misericordia TV (clicca)

Foto dal video di Misericordia TV