Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Oro e nuovo record italiano per Miriam Di Iorio

L'atleta vastese brilla ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona

redazione
Sport
Condividi su:

Esordio con grande prestazione nella categoria W60 per lâ€™atleta vastese Miriam Di Iorio, protagonista ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona.

Di Iorio, portacolori dellâ€™Unione Atletica Abruzzo, firma infatti il nuovo record Italiano nei 200 metri W60 con lâ€™ottimo tempo di 28â€³45, una prestazione che segna subito il suo ingresso nella nuova categoria con un risultato di grande valore.

Un debutto che lascia il segno e che aggiunge un altro primato alla lunga serie di record registrati in questa intensa edizione dei Campionati Italiani Master Indoor.

Complimenti a Miriam Di Iorio per questo splendido nuovo record italiano

Fonte: Master Atletica Azzurra


 

Condividi su:

Seguici su Facebook