Oro e nuovo record italiano per Miriam Di Iorio

Esordio con grande prestazione nella categoria W60 per lâ€™atleta vastese Miriam Di Iorio, protagonista ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona.
Di Iorio, portacolori dellâ€™Unione Atletica Abruzzo, firma infatti il nuovo record Italiano nei 200 metri W60 con lâ€™ottimo tempo di 28â€³45, una prestazione che segna subito il suo ingresso nella nuova categoria con un risultato di grande valore.
Un debutto che lascia il segno e che aggiunge un altro primato alla lunga serie di record registrati in questa intensa edizione dei Campionati Italiani Master Indoor.
Complimenti a Miriam Di Iorio per questo splendido nuovo record italiano
Fonte: Master Atletica Azzurra