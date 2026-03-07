Studenti del 'Palizzi-Mattei' di Vasto tra i volontari ai Giochi nazionali invernali di Special Olympics Italia

Dal 2 al 6 marzo, a Ovindoli, durante le Finali nazionali dei Giochi invernali di Special Olympics Italia, gli studenti della 3B dei Liceo delle Scienze Applicate delll'Istituto ‘Palizzi–Mattei’ dí Vasto, non sono stati semplici spettatori, ma volontari, presenza, accoglienza.

Con il progetto FSL orientativo “OLTRE ME: l’incontro con l’Altro, il volontariato e la scoperta del valore umano” - si legge in una nota del dirigente scolastico Gaetano Fuiano - i ragazzi hanno vissuto ore di formazione autentica, fatta di mani tese, sorrisi condivisi, responsabilità concrete e sguardi che insegnano più di mille parole. Perché l’inclusione non è un concetto astratto. È aiutare un atleta a vivere questa esperienza nella sua pienezza. È collaborare sotto la neve con spirito di squadra. È imparare a guardare la diversità non come limite, ma come ricchezza. In quell’incontro, qualcosa cambia. Si scopre che la vera forza è l’empatia. Che il volontariato non è solo “fare”, ma è “diventare”. Diventare più consapevoli, più empatici, più responsabili, più umani".

E sono proprio gli studenti a raccontarlo: “Un’esperienza del genere capita poche volte e ti cambia come persona… Noi studenti stiamo vivendo pienamente ogni emozione e imparando cose nuove ogni giorno. Abbiamo l’occasione di conoscere il punto di vista di ogni atleta e di vivere il loro impegno, la loro grinta e la loro voglia di fare in prima persona. Ci stiamo affezionando ad ognuno di loro e stiamo capendo il valore del supporto e dei piccoli gesti. Nulla è impossibile se solo ci credi veramente. Insieme si può “.

Lo sport, ancora una volta, si fa scuola di vita. E ogni giorno, sulla neve di Ovindoli, questi ragazzi stanno crescendo davvero!

Perché è nell’incontro con l’Altro che scopriamo chi siamo".