Sopralluogo ok, riaperta la cucina dell'Ospedale di Lanciano

Sono state risolte - si evidenzia in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - le criticitÃ evidenziate nellâ€™ispezione del Nas dello scorso 10 marzo ed Ã¨ arrivato il via libera alla ripresa della preparazione dei pasti nella cucina dellâ€™Ospedale di Lanciano.

Il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e del Dipartimento di prevenzione della Asl ha effettuato il sopralluogo a seguito della comunicazione ricevuta dalla Dussmann, la societÃ affidataria del servizio di ristorazione, di aver ottemperato alle prescrizioni dello stesso organo di vigilanza.

Nel corso del controllo Ã¨ stata verificata la conformitÃ degli interventi eseguiti in tempi strettissimi e che hanno ripristinato condizioni igienico-sanitarie in linea con le norme di riferimento: finestre e accessi protetti da reti per proteggere dagli insetti, sostituzione dei pavimenti, ripristino delle fughe, armadietti nuovi per gli spogliatoi differenziati per il personale di cucina e delle pulizie, piastrellamento delle pareti a servizio delle zone di lavoro, separazione dei percorsi per ingresso delle merci, preparazione pasti e uscita per la distribuzione, rifinitura dei pavimenti con gli sgusci per facilitarne la pulizia.

Tale verifica ha portato alla revoca del provvedimento di sospensione emesso qualche giorno fa, che consente il ripristino delle attivitÃ di preparazione alimentare nel centro cottura di Lanciano.

Â«Grazie allâ€™impegno di tutti - commenta con sollievo il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri - Ã¨ stata risolta a tempo di record una situazione incresciosa che ha messo a dura prova la nostra organizzazione per evitare disagi nella dispensazione dei pasti ai pazienti ricoverati. Dal momento della verifica dei Carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni il nostro unico obiettivo Ã¨ stato recuperare in fretta lâ€™uso della cucina mettendo in atto i correttivi che ci venivano chiesti. Sono state giornate nelle quali abbiamo superato lâ€™amarezza per quanto accaduto con la consapevolezza di vedere in tale circostanza anche unâ€™opportunitÃ , come avviene nelle situazioni di crisi. Oggi il nostro servizio di ristorazione Ã¨ sicuramente miglioreÂ».