Terminal Bus di Vasto, via alla gestione dei servizi

Sono stati inaugurati nella mattinata del 19 marzo i nuovi locali dei servizi per lâ€™utenza del Terminal Bus di via dei Conti Ricci a Vasto.

Â«Finalmente, grazie allâ€™associazione temporanea di imprese (composta da Donato Di Fonzo e fratelli spa, Di Carlo Bus srl, SocietÃ autoservizi Tessitore srl, Di Giacomo & C. srl, Autoservizi Cerella srl, Passucci viaggi srl, Autolinee Costantini srl, SocietÃ consortile Oltre il Mare a r.l., Azienda di trasporti Molisani spa e Prontobus srl), sono state installate le telecamere di sorveglianza, messe in funzione le sbarre per la lettura ottica delle targhe, oltre che lâ€™impianto di aria condizionata nella sala dâ€™attesa.

Da oggi, grazie al finanziamento del Masterplan di Luciano Dâ€™Alfonso â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ Vasto dispone di un Terminal Bus rinnovato.

Penso ai pendolari, ai viaggiatori e a tutti coloro che hanno necessitÃ di spostarsi in autobus. Restituiamo a Vasto unâ€™infrastruttura riqualificata che, con lâ€™arrivo della bella stagione, ospiterÃ anche una stazione di bike sharing e un punto di informazione turistica. Restituiamo unâ€™infrastruttura che, siamo sicuri, sarÃ dâ€™esempio per numerose realtÃ comunali del territorioÂ».

Tra i presenti al taglio del nastro con il sindaco Menna, tra gli altri gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna e i rappresentanti delle societÃ di autotrasporto coinvolte nella gestione dell'autostazione. La benedizione Ã¨ stata impartita da Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto.