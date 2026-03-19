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Termini e Condizioni

Terminal Bus di Vasto, via alla gestione dei servizi

Associazione temporanea di imprese, costituitÃ  da ditte dell'autostrasporto del territorio, si occuperÃ  della struttura di via dei Conti Ricci

redazione
AttualitÃ 
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Sono stati inaugurati nella mattinata del 19 marzo i nuovi locali dei servizi per lâ€™utenza del Terminal Bus di via dei Conti Ricci a Vasto.

Â«Finalmente, grazie allâ€™associazione temporanea di imprese (composta da Donato Di Fonzo e fratelli spa, Di Carlo Bus srl, SocietÃ  autoservizi Tessitore srl, Di Giacomo & C. srl, Autoservizi Cerella srl, Passucci viaggi srl, Autolinee Costantini srl, SocietÃ  consortile Oltre il Mare a r.l., Azienda di trasporti Molisani spa e Prontobus srl), sono state installate le telecamere di sorveglianza, messe in funzione le sbarre per la lettura ottica delle targhe, oltre che lâ€™impianto di aria condizionata nella sala dâ€™attesa.

Da oggi, grazie al finanziamento del Masterplan di Luciano Dâ€™Alfonso â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ Vasto dispone di un Terminal Bus rinnovato.

Penso ai pendolari, ai viaggiatori e a tutti coloro che hanno necessitÃ  di spostarsi in autobus. Restituiamo a Vasto unâ€™infrastruttura riqualificata che, con lâ€™arrivo della bella stagione, ospiterÃ  anche una stazione di bike sharing e un punto di informazione turistica. Restituiamo unâ€™infrastruttura che, siamo sicuri, sarÃ  dâ€™esempio per numerose realtÃ  comunali del territorioÂ».

Tra i presenti al taglio del nastro con il sindaco Menna, tra gli altri gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna e i rappresentanti delle societÃ  di autotrasporto coinvolte nella gestione dell'autostazione. La benedizione Ã¨ stata impartita da Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto.

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