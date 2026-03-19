Movimento 5 Stelle Abruzzo a Bruxelles: tassare extraprofitti di energia e armi per famiglie e imprese

“Tassare gli extraprofitti generati dai colossi dell’energia, del petrolio e della produzione di armamenti in contesti di crisi globale e ridistribuire queste risorse a cittadini e imprese che si trovano a fronteggiare aumenti di spesa per gas, luce e carburante".

È questa, in sintesi, la proposta annunciata dal parlamentare europeo Pasquale Tridico a Bruxelles e condivisa anche dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, che si trovano nel capoluogo belga con Gianluca Castaldi, già senatore pentastellato e componente del Comitato di Garanzia, per l’incontro promosso proprio dall’Europarlamentare sulle riforme fiscali, si legge in una nota stampa.

“Pasquale Tridico - spiegano Taglieri e Alessandrini - depositerà la proposta in occasione della prossima assemblea plenaria dell’Europarlamento. È un’iniziativa che ci trova molto favorevoli, poiché è concreta e di buon senso. Ci auguriamo venga accettata da tutte le forze politiche in modo trasversale, per dare agli Stati membri dell’Unione una direttiva basata su equità e giustizia. Si pensi all’Italia che con la premier Meloni ha visto aumentare la pressione fiscale fino ai livelli più alti degli ultimi dieci anni mentre i profitti miliardari di poche aziende multinazionali non sono stati minimamente toccati. Tassare chi specula su guerre, gas e petrolio e sostenere famiglie e imprese – aggiungono - è il modo migliore per procedere verso una tassazione più equa e sostenibile che contribuisca a ridurre le diseguaglianze e a dare respiro all’economia reale”.

“Siamo convinti che siano questi gli interventi che servono veramente ai cittadini italiani, non una riforma della magistratura che serve solo per garantire impunità alla classe politica e non certo a sostenere lo Stato di diritto” concludono.

“La delegazione abruzzese del Movimento 5 Stelle proseguirà i lavori a Bruxelles anche nella giornata di domani, dedicata al confronto su temi cruciali per il futuro del nostro territorio: i fondi strutturali per il Mezzogiorno e le strategie di sviluppo delle aree interne” si legge infine nella nota.