Aumento prezzi carburanti, le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti

“Richiesta di intervento urgente su aumento prezzi carburanti e prevenzione speculazioni”, è l’oggetto della lettera che le associazioni dei consumatori abruzzesi – Adoc Adiconsum, Federconsumatori e Protezione consumatori– hanno inviato ai prefetti delle quattro province sottolineando la crescente preoccupazione dei cittadini in merito ai recenti aumenti dei prezzi dei carburanti, riconducibili anche alle attuali tensioni internazionali e ai conflitti in corso.

“Tali rincari, aggravati dall'incremento delle accise, stanno determinando un impatto significativo sul costo della vita, con inevitabili ripercussioni su famiglie e imprese – spiegano nella lettera Francesco Trivelli di Federconsumatori Abruzzo, Monica De Vito di Adiconsum Abruzzo, Monica Di Cola di Adoc Abruzzo e Giulio Amicosante di Protezione Consumatori – chiediamo che siano intensificati i controlli negli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio, che venga verificata la corretta applicazione delle variazioni di prezzo, al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni speculativi, che siano adottate, in raccordo con le autorità competenti, misure di monitoraggio continuo sull'andamento dei prezzi”.

L’iniziativa arriva dopo la richiesta urgente che le associazioni dei consumatori a livello nazionale hanno inviato, qualche giorno fa, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere un incontro ed esprimere forte preoccupazione riguardo al rincaro dei prezzi di energia e carburanti.

“Confidiamo nella sensibilità delle istituzioni – aggiungono i rappresentanti delle associazioni abruzzesi - e auspichiamo di essere ricevuti dai signori prefetti per ribadire le nostre istante e per chiedere che il tavolo di monitoraggio dei prezzi, che riguarda tutti i beni, istituito ad oggi solo nella prefettura del capoluogo di provincia, venga esteso alle quattro province”.