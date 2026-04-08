Ordigno bellico a San Salvo Marina, completata l'operazione di rimozione

Gli artificieri dell'11° Reggimento Genio Guastatori sono intervenuti per mettere in sicurezza e rimuovere un ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi in spiaggia, a San Salvo Marina.

Si trattava - si legge in una nota del Comune di San Salvo della coda di una bomba sganciata da un aereo durante la Seconda Guerra Mondiale, un reperto rimasto nascosto per decenni ma che richiedeva un intervento specialistico per garantire la sicurezza di tutti.

Alle operazioni hanno preso parte la Fir CB San Vitale, l’assessore alla Manutenzione e Ambiente Tony Faga, la Croce Rossa e le Forze dell’Ordine, che hanno collaborato con grande professionalità e coordinamento.

Grazie al lavoro degli artificieri e alla presenza delle istituzioni e dei volontari, l’ordigno è stato messo in sicurezza e rimosso senza alcun rischio per la popolazione.