Terrazza d’Abruzzo Fest, la V edizione del Concorso Letterario Nazionale

Torna per il quinto anno consecutivo il Concorso Letterario Nazionale “Terrazza d’Abruzzo Fest” riservato alle scuole di tutte Italia di ogni ordine e grado.

Il Concorso è organizzato dell’APS Sport e Valori di Chieti con l’intento parlare di sport insieme ai ragazzi attraverso racconti, fumetti e disegni.

Una quinta edizione che segue la pubblicazione del 2025 “Emozioni” (Poderosa Edizioni) all’interno della quale sono stati inseriti oltre 50 racconti estratti dalle precedenti edizioni del concorso.

Il testo è stato presentato nella meravigliosa cornice dell’Auditorium Cianfarani di Chieti alla presenza della campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca.

Evento di premiazione che sarà ripetuto anche al fine 2026 per dare spazio e il dovuto riconoscimento ai vincitori di questa quinta edizione.

I temi dell’edizione 2026 sono:

“Un arcobaleno di colori inseguendo un gol” Categoria Disegno Scuola Primaria.

Categoria Disegno Scuola Primaria. “Momenti di sport raccontati a fumetti” Categoria Fumetto Scuola Secondaria di Primo Grado.

Categoria Fumetto Scuola Secondaria di Primo Grado. “Momenti di sport, momenti di vita” Categoria Racconta Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Per le scuole che volessero aderire e ricevere il bando, si può inviare una mail a sportevalori@gmail.com.

Nel frattempo Giampiero Davide e Luigi Milozzi, insieme al team di Sport e Valori APS, non si ferma: tra i tanti nuovi eventi in calendario, si pensa già alla nuova edizione di Terrazza d’Abruzzo Fest in programma dal 24 al 26 luglio prossimi a Guardiagrele con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti.

Una manifestazione ormai consolidata che per quest’anno ha in serbo diverse novità senza, ovviamente, dimenticare lo sport e i suoi protagonisti.

Altro appuntamento già in calendario: mercoledì 19 agosto prossimi a Rocca San Giovanni con il “Gran Galà Le Luci del Mare” alla terza edizione.