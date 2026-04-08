A14 e ferrovia, primi interventi sul tratto lesionato

Primi interventi, in autostrada sull'A14, tra i caselli di Vasto Sud e Termoli all'altezza del tratto lesionato dalla frana di Petacciato, e sulla vicina linea ferroviaria adriatica.

Il traffico, come noto, su entrambe le importanti e fondamentali direttrici di trasporto e movimento, Ã¨ bloccato da ieri mattina con la marea di disagi che ne Ã¨ seguita per automobilisti, pendolari e viaggiatori.

La frana, al momento, sembra essersi stabilizzata. Una situazione, questa, che apre uno spiraglio su un possibile ripristino in tempi non troppo lunghi delle vie di collegamento su strada e ferrovia. E, in tal senso, Ã¨ apparso maggiormente fiducioso anche il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, oggi arrivato a Petacciato per un vertice con le autoritÃ locali e gli enti interessati. Ciciliano, ieri, in piena emergenza, aveva parlato di mesi per la riapertura, oggi questa ampia scadenza temporale sembra invece poter essere ridimensionata. Essenziali saranno le condizioni di sicurezza e la certezza di una frana in qualche maniera ferma dopo la poderosa avanzata del â€˜martedÃ¬ nerissimoâ€™ per un'ampia fetta di territorio a cavallo tra Abruzzo e Molise.