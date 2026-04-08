Salvini: "Ottimismo per le riaperture a breve"

Si Ã¨ svolto il tavolo operativo convocato al MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia.



Dallâ€™incontro - si legge in una nota del Ministero -, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, gli Ad di Ferrovie dello Stato, Anas, Rete Ferroviaria Italiana e Autostrade per lâ€™Italia, Ã¨ emerso ottimismo circa la riapertura al traffico giÃ nei prossimi giorni dellâ€™autostrada A14, in entrambe le direzioni, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale e, non appena il monitoraggio della frana lo consentirÃ , anche della Strada Statale 16 dal km 531+800 al km 535+800 e della SS709 dal km 0 al km 6.

Il ministro ha inoltre dato il via libera allâ€™avvio dei lavori di FS sulla linea ferroviaria adriatica. Lâ€™intervento Ã¨ iniziato oggi alle 19 e consentirÃ la riattivazione della circolazione giÃ venerdÃ¬. Infine Salvini ha poi preso visione della totalitÃ degli interventi che serviranno per ristabilire la normale viabilitÃ lungo tutto il versante e nella giornata di domani effettuerÃ un sopralluogo.