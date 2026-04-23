Omicidio di Vasto, udienza di convalida dell'arresto e autopsia sul corpo della vittima

E' in programma nella mattina di giove 23 aprile l'udienza di convalida dell'arresto di Antonio Sciorilli, 52 anni , il dirigente della Asl che ha confessato di avere ucciso il figlio, Andrea di 21 anni.

Ad assistere Sciorilli sono gli avvocati Massimiliano Baccalà' e Alessandro Orlando.

I due legali anche ieri sono stati in carcere, nella sezione della Casa Circondariale della Casa Lavoro di Torre Sinello, per incontrare il loro assistito. Nel pomeriggio è invece iniziata l'autopsia sul corpo del ragazzo.

La triste vicenda, da domenica, continua a essere al centro delle cronache, anche a livello nazionale.

“La nostra comunità - ha detto in merito il sindaco Francesco Menna in una dichiarazione al quotidiano Il Centro - è chiamata ad affrontare giorni di grande tristezza e profonda delicatezza . Davanti ad un dolore così grande, lasciamo spazio al silenzio. Evitiamo giudizi e facciamo sentire alla famiglia tutta la nostra vicinanza”.