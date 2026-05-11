Donna investita da scooter sulla Via Verde, si costituiscono due minorenni

Un minore l'ha investita con lo scooter, fuggendo subito dopo l'episodio; un altro, pure lui a bordo di uno scooter, che procedeva con l'amico, lo ha seguito: sono due i minorenni vastesi, di 15 e 17 anni, che si sono costituiti ai Carabinieri della Compagnia di Vasto per il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla pista ciclopedonale della Via Verde a Vasto Marina.

Una donna di San Salvo, classe 1993, che si trovava sulla pista assieme al marito, Ã¨ rimasta ferita in modo serio e si Ã¨ reso necessario il trasferimento, in eliambulanza, all'Ospedale â€˜Santo Spiritoâ€™ di Pescara.

L'investimento Ã¨ avvenuto poco prima delle 18 con indagini affidate alla Polizia Locale di Vasto che aveva raccolto elementi per l'identificazione dei minori. In serata, poi, l'autodenuncia ai Carabinieri dei ragazzi accompagnati dai loro genitori.