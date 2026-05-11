Special Basket, secondo trionfo per la squadra del 'Palizzi-Mattei' di Vasto

La squadra di Special Basket dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Palizzi-Mattei’ di Vasto vince, per il secondo anno consecutivo, le Finali Nazionali Area Centro di Special Basket disputate a Roseto degli Abruzzi.
“Con questo successo, l’istituto conferma ancora una volta il proprio ruolo di eccellenza nello sport inclusivo, celebrando non solo la vittoria sul campo ma anche la promozione di valori fondamentali", sottolinea il dirigente scolastico Gaetano Fuiano.
La Special Basket è inserita nel progetto APERTA-MENTE di cui è partner l’associazione “Un Buco nel Tetto” guidata da Luciana Salvatorelli.
Gli atleti protagonisti: Alessandro Scopa, Federico Spadaccini, Samuel Pelusi, Valentino Profico, Nicola Baccalà, Ismaele D’Ambrosio, Mattia Galante, Simone De Matteis, Lorenzo Moretti, Domenico Tomeo e Massimo Di Vito.
I coach: Roberta Bellano, Francesco Gianico e Katia Basilico
Editor e social media manager: Emiliano Bana e Nicola Travaglini.