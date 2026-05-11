"La morte che viene dal cielo", 75 anni fa la sciagura aerea al Rione San Michele di Vasto

L'11 maggio 1951, 75 anni fa, a Vasto la sciagura dell'aereo che si schiantò sulle case del Rione San Michele e provocò sette vittime e molti feriti.

Rilanciamo un articolo di Lino Spadaccini, pubblicato in occasione del 70° anniversario (2021) che ricostruisce l'intera vicenda anche con l'ausilio di molte foto storiche.

Ecco il link https://noivastesi.blogspot.com/2021/05/70-anni-fa-lo-schianto-di-un-aereo.html

Lino Spadaccini nel corso degli anni ha svolto accurate ricerche sullo stesso argomento, aggiungendo sempre nuovi dettagli e nel 2013 ha pubblicato un prezioso volumetto dal titolo “La morte che viene dal cielo - Vasto 11 maggio 1951”, con storia e foto.

https://noivastesi.blogspot.com/2013/05/pasquale-lino-spadaccini-pubblica-un.html