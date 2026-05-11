Arcidiocesi Chieti-Vasto, nuove nomine pastorali del Vescovo Bruno Forte

Nuove nomine pastorali dell'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto Bruno Forte ufficializzate nel documento dell'11 maggio che qui di seguito pubblichiamo,

Dopo aver pregato, ascoltato pareri e riscontrato disponibilitÃ , comunico le seguenti nomine pastorali, che entreranno in vigore dal 1 luglio 2026, fatta salva la possibilitÃ di modifiche della data, concordate dagli interessati e da me approvate:

Don Bartolo Turacchio, che ha compiuto ottanta anni il 3.4.2026, lascia il servizio di Parroco delle Parrocchie di San Pancrazio Martire in Manoppello e di San Callisto in Ripacorbaria. Gli succede come Parroco Don Nishant Tiburtian, che lascia la Parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Casalincontrada; don Bartolo continuerÃ ad operare in qualitÃ di Vicario Cooperatore;

Don Giovanni Budano lascia il servizio di Parroco della Parrocchie di GesÃ¹ Bambino in Lama dei Peligni e di San Nicola di Bari in Lettopalena e quello di Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di San Nicola di Bari in Taranta Peligna e di San Nicola di Bari in Colledimacine. Lo nomino Parroco della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Casalincontrada;

Don Justin Thiraviam lascia la Parrocchia di San Martino Vescovo in Liscia per ritornare in India. Don Jean Claude Mulumba Belanganayi, finora Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie di Santa Maria Immacolata in Guilmi e di San Michele Arcangelo in Carpineto Sinello, lascia queste Parrocchie e diventa Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Martino Vescovo in Liscia. Don Justin, nei mesi che gli restano prima della partenza, aiuterÃ le Parrocchie della Zona e in particolare la Chiesa del Convento di Santâ€™Antonio a San Buono;

Don Gianluca Bracalante, attualmente in aiuto alla Parrocchia del Santissimo Crocifisso in Chieti, vi resta come Vicario Cooperatore; nomino Parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gissi e di quella di San Michele Arcangelo in Carpineto Sinello Don Vincenzo Dâ€™Alleva, sacerdote novello;

Don George Xavier Antonymuthu lascia le Parrocchie di Santâ€™Antonio in Bolognano, Santa Maria al Balzo in Musellaro e del Sacro Cuore in Piano dâ€™Orta per ritornare in India. Gli succede come Parroco Don Fabio Olano, che lascia il servizio di Vicario Cooperatore nella Parrocchia di Santa Maria de Cryptis in Chieti, continuando comunque ad accompagnare le comunitÃ del Cammino neocatecumenale, da lui seguite finora;

Don Arul Sahayam Joseph lascia le Parrocchie del SS. Salvatore in Civitella Messer Raimondo e di San Nicola di Bari in Taranta Peligna per ritornare in India. Nomino Amministratore Parrocchiale della Parrocchia del SS. Salvatore in Civitella Messer Raimondo Don George Antonyraj Gnanapragasam, sacerdote della Diocesi di Tuticorin -Tamil Nadu;

Don Elson Jerald Mathavadiyan lascia la Parrocchia dei Santi Martino e Giusta in Montenerodomo, mantenendo la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Roccascalegna, e assume il ruolo di Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Valentino in Gessopalena, che Don Charles Antony Irutayarai lascia;

nomino Parroco delle Parrocchie di GesÃ¹ Bambino in Lama dei Peligni, di San Nicola di Bari in Taranta Peligna e di San Nicola di Bari in Lettopalena Don Luca Mattucci, sacerdote novello;

Don Charles Antony Irutayarai lascia anche le Parrocchie di San Giacomo Apostolo in Torricella Peligna e San Nicola di Bari in Fallascoso per ritornare in India. Nomino Parroco delle Parrocchie di San Nicola di Bari in Fallascoso e San Giacomo Apostolo in Torricella Peligna, dei Santi Martino e Giusta in Montenerodomo e di San Nicola di Bari in Colledimacine Don Andrea Pomponio, che lascia il servizio di Vicario Cooperatore nella Parrocchia di San Rocco in San Giovanni Teatino (CH); nomino Vicario Cooperatore nella Parrocchia di San Rocco in San Giovanni Teatino (CH) Don Constant Molengo Gbalulu, della Diocesi di Lolo (Repubblica Democratica del Congo);

la Parrocchia di Santa Maria Immacolata in Guilmi Ã¨ unita a quella di San Michele Arcangelo in Roccaspinalveti nella persona del Parroco Don Ambrose Petroni.

Le date di ingresso dei Presbiteri nominati saranno stabilite con i Predecessori e da me approvate.

Nomino Canonico della Cattedrale di san Giustino in Chieti Don Michele Panissa, Vicario Zonale della Zona di Chieti alta, e Canonico della Concattedrale di San Giuseppe in Vasto Don Nicola Del Bianco, Vicario Generale.

In aiuto a Don Andrea Manzone, Direttore dellâ€™Ufficio di Pastorale giovanile, nomino Vice Direttore dello stesso Ufficio Don Gianmarco Medoro.

Il Signore ci benedica tutti e Maria Santissima ci accompagni.