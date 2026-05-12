Alto valore umano, professionale e sociale: celebrata la 'Giornata dell'Infermiere' a Vasto

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata il 12 maggio, si è svolto un importante momento di incontro e riflessione insieme all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e al Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Vasto, ospitato nei locali di Via Aimone.

Una giornata dedicata al valore umano, professionale e sociale della figura dell’infermiere, presidio fondamentale del nostro sistema sanitario e punto di riferimento quotidiano per pazienti, famiglie e comunità.

“Il corso di Scienze Infermieristiche di Vasto rappresenta da anni una realtà formativa di eccellenza per il territorio -ha evidenziato l’assessore alle Politiche sociali, Anna Bosco – capace di preparare giovani professionisti attraverso percorsi qualificati di studio, tirocinio e formazione continua. La sede di Via Aimone, nata dal recupero dell’ex complesso delle carceri mandamentali, è oggi un luogo simbolo di crescita culturale e sanitaria per l’intera città. Celebrare questa ricorrenza significa riconoscere il lavoro, la dedizione e la competenza di tutti gli infermieri che ogni giorno operano con professionalità e spirito di servizio, spesso nei momenti più delicati della vita delle persone”.

Un ringraziamento speciale va ai docenti, agli studenti e a tutto il personale sanitario che contribuisce a mantenere alto il livello della formazione infermieristica nella nostra città, rafforzando il legame tra Università, sanità e territorio. Un ringraziamento particolare ad Efa Di Giacomo, direttrice del corso, alla Asl Lanciano Vasto Chieti e all’Università.