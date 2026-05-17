Si ferisce gravemente nel riparare un Tir nella zona industriale di San Salvo, trasferimento d'urgenza a Pescara

Un 56enne di San Salvo Ã¨ stato trasportato d'urgenza allâ€™Ospedale â€˜Santo Spiritoâ€™ di Pescara dopo essere rimasto gravemente ferito nel corso di un intervento di riparazione di un Tir, nell'area esterna di un'azienda dell'area industriale di Piana Sant'Angelo.
Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto.
In zona era giunta anche l'eliambulanza, ma il trasferimento del ferito, che era stato inizialmente soccorso dal figlio, non Ã¨ stato possibile in volo per via di un problema al mezzo registrato nella fase di atterraggio in un campo circostante.
Il trasporto del 56enne, con traumi da schiacciamento, nel presidio ospedaliero del capoluogo adriatico, Ã¨ stato disposto a bordo di un'ambulanza.