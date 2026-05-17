Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Brillano studenti e gruppi del Liceo Musicale 'Mattioli' di Vasto al concorso Anxanum Music Awards

redazione
Musica e spettacolo
Condividi su:
Il Liceo Musicale “Raffaele Mattioli” di Vasto ha dato modo di parlare di sé al concorso Anxanum Music Awards di Lanciano. 
 
Tra il 13 e il 15 maggio, infatti, studenti e gruppi dell’Istituto si sono esibiti, ricevendo consensi lusinghieri dalla giuria, presieduta dal Maestro Simone Genuini.

Nello specifico, si sono distinti, tra i cantanti, allievi della prof.ssa Tania Buccini:

Riccardo Artem Sciascia, primo premio assoluto: 100/100

Tiziano Carlucci, primo premio: 95/100

Sara Fumusa, primo premio: 95/100

Duo vocale, composto da Noemi D’Adamo e Sara Fumusa, primo premio: 98/100

Il duo cameristico, composto da Sofia Cimini, pianoforte, e Alessio Gianico, violoncello, rispettivamente allievi dei proff. Maria Del Bianco e Federico Orlando: terzo premio

Il Coro del Liceo, diretto dalla prof.ssa Tania Buccini e accompagnato al pianoforte dal prof. Andrea Caruso, primo premio assoluto: 100/100

L’Orchestra, diretta dal prof. Nicola Mariani, primo premio assoluto: 100/100

L’Ensemble di archi, diretto dal prof. Angelo Botticella, terzo premio: 89/100.


L’entusiasmo e il lavoro di squadra hanno premiato ancora una volta i ragazzi, ricchi di talento e voglia di fare, e tutto l’insieme del corpo docenti di strumento musicale, e la Dirigente, Maria Grazia Angelini, che hanno collaborato attivamente per il raggiungimento di questi risultati.

Complimenti a tutti e… ad majora!
 
Tania Buccini
 
Condividi su:

Seguici su Facebook