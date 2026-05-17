Brillano studenti e gruppi del Liceo Musicale 'Mattioli' di Vasto al concorso Anxanum Music Awards

Il Liceo Musicale “Raffaele Mattioli” di Vasto ha dato modo di parlare di sé al concorso Anxanum Music Awards di Lanciano.

Tra il 13 e il 15 maggio, infatti, studenti e gruppi dell’Istituto si sono esibiti, ricevendo consensi lusinghieri dalla giuria, presieduta dal Maestro Simone Genuini.



Nello specifico, si sono distinti, tra i cantanti, allievi della prof.ssa Tania Buccini:



Riccardo Artem Sciascia, primo premio assoluto: 100/100



Tiziano Carlucci, primo premio: 95/100



Sara Fumusa, primo premio: 95/100



Duo vocale, composto da Noemi D’Adamo e Sara Fumusa, primo premio: 98/100



Il duo cameristico, composto da Sofia Cimini, pianoforte, e Alessio Gianico, violoncello, rispettivamente allievi dei proff. Maria Del Bianco e Federico Orlando: terzo premio



Il Coro del Liceo, diretto dalla prof.ssa Tania Buccini e accompagnato al pianoforte dal prof. Andrea Caruso, primo premio assoluto: 100/100



L’Orchestra, diretta dal prof. Nicola Mariani, primo premio assoluto: 100/100



L’Ensemble di archi, diretto dal prof. Angelo Botticella, terzo premio: 89/100.





L’entusiasmo e il lavoro di squadra hanno premiato ancora una volta i ragazzi, ricchi di talento e voglia di fare, e tutto l’insieme del corpo docenti di strumento musicale, e la Dirigente, Maria Grazia Angelini, che hanno collaborato attivamente per il raggiungimento di questi risultati.



Complimenti a tutti e… ad majora!

Tania Buccini