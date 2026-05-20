Si scontrano furgone e Tir sull'A14, due i feriti

E' di due feriti, trasferiti entrambi all'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Vasto, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sul tratto dell'Autostrada A14 Adriatica tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud, un furgone, sulla corsia sud autostradale, ha tamponato un mezzo pesante.

L'autista è riuscito a linerarsi, mentre per l'uomo che era al suo fianco si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto. I due uomini sono stati poi assistiti e condotti in ospedale a Vasto dal personale del 118.