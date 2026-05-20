"OCCUPIAMO (CI)… con l’Arte”, appuntamento a San Salvo

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati ai giovani, all'arte, alla musica e alla valorizzazione del nostro territorio: “OCCUPIAMO (CI)… con l’Arte”, l’evento promosso dall’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli – D’Acquisto” di San Salvo, nello specifico dagli studenti e docenti di musica della scuola secondaria di I grado, con il patrocinio del Comune di San Salvo (Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’assessore Gianmarco Travaglini).

Giovedì 21 maggio 2026

Centro cittadino di San Salvo

Tema dell’edizione: “Music on the Road”

Una manifestazione che si rinnova anno dopo anno e che coinvolge studenti, docenti, artisti, associazioni musicali e attività del territorio in un grande percorso itinerante all’insegna dell’arte, della creatività e della condivisione.

Dalle ore 16:30 prenderanno il via esibizioni musicali, performance artistiche e momenti di spettacolo diffusi in diversi punti della città: dall’Officina della Cultura alla Casina delle Rose, da Piazza San Vitale fino alla Chiesa di San Giuseppe.

Tra gli appuntamenti più attesi:

la partecipazione dell’Orchestra dell’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli”;

gli interventi di numerosi studenti e gruppi musicali;

la presenza di ospiti speciali come Lino Mesina, Max Giuliani, Michelangelo Mucilli, Luigi Mariani e Lara Molino.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggregazione sociale e culturale, capace di valorizzare il talento dei ragazzi e di rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e comunità.

Il supporto logistico alla manifestazione è di Domenico Del Villano e Nicola Nocciolino dell'ITE San Salvo.

Un sentito ringraziamento va alle associazioni musicali che collaborano alla realizzazione dell’evento — ProArte, Nonsolomusica, Musica in Crescendo e Music School — e agli esercenti del centro cittadino che hanno sostenuto la manifestazione offrendo spazi e supporto ai giovani artisti.

“Occupiamo(ci)… con l’Arte” è un messaggio di partecipazione, inclusione e crescita attraverso la cultura.

La cittadinanza è invitata a partecipare.