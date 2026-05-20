Ordigno esplosivo rinvenuto in una perquisizione domiciliare, 50enne denunciato

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vasto hanno denunciato in stato di libertÃ per i reati di detenzione di materie esplodenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti un uomo residente a Vasto in seguito ad una perquisizione domiciliare.

Gli uomini dellâ€™Anticrimine e delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare dellâ€™abitazione di un 50enne, di origini campane, ma residente a Vasto, alla ricerca di armi ed hanno rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale di circa 700 grammi, 25 flaconi di metadone, 6 grammi di anfetamina e 17 cartucce per arma corta di vario calibro.

Visto il consistente potenziale deflagrante dellâ€™ordigno Ã¨ stato richiesto lâ€™intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che ha messo in sicurezza lâ€™ordigno.

La persona, dopo le attivitÃ di rito, Ã¨ stata denunciata in stato di libertÃ per i reati ipotizzati alla Procura della Repubblica di Vasto mentre continuano le attivitÃ di indagine per far luce sulle dinamiche e sulle motivazioni della detenzione.