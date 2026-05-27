Area verde e giochi nel ricordo del Dottor Roberto Festa

Rappresentanti dellâ€™Associazione Horse Man Team, insieme al sindaco Emanuela De Nicolis e allâ€™Amministrazione comunale di San Salvo, hanno voluto ricordare con affetto e profonda commozione il Dottor Roberto Festa, pediatra sansalvese, a cinque anni dal tragico incidente stradale che lo strappÃ² all'affetto dei suoi cari.

"Medico stimato, sportivo appassionato, sempre sorridente e disponibile - si legge in una nota - il dottor Festa era una persona capace di unire, di far riappacificare, di tendere una mano senza mai tirarsi indietro. Schietto, onesto, generoso, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno.

Per mantenere vivo il suo ricordo e i valori che ha trasmesso a tutti coloro che lo hanno conosciuto, lâ€™area verde e lâ€™area giochi della ciclabile, vicino al luogo dellâ€™incidente, porteranno il suo nome.

Un luogo dedicato alla vita, alle famiglie, ai bambini e allo sport, proprio come lui avrebbe voluto.