La prof.ssa Maria Teresa Giusti nella giuria del Premio Nazionale 'Friuli Storia'

La professoressa Maria Teresa Giusti, ordinario di Storia Contemporanea dell'UniversitÃ 'G. d'Annunzio' di Chieti-Pescara, Ã¨ membro della giuria scientifica del prestigioso Premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia 2026.

Un riconoscimento che si aggiunge al suo personale legame con il premio: nel 2017 ne fu infatti vincitrice con il volume "La campagna di Russia 1941â€“1943" (Il Mulino, 2016).

La giuria ha selezionato i tre libri finalisti di quest'anno: "Il pianificatore - Economia, politica e potere in URSS" di Giovanni Cadioli (Il Mulino, 2025); "Un mosaico di silenzi - Pio XII e la questione ebraica" di Giovanni Coco (Mondadori, 2025) e "Pioggia di distruzione Tokyo, Hiroshima e la bomba" di Richard Overy (Einaudi, 2025).

La cerimonia di premiazione si terrÃ a Udine nel prossimo autunno.