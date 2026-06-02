2 Giugno, gli infermieri: servitori della Repubblica ogni giorno dellâ€™anno

Mentre lâ€™Italia celebra la Festa della Repubblica, migliaia di infermieri e infermiere trascorrono il 2 giugno come hanno fatto ieri e come faranno domani: in corsia, nei pronto soccorso, nelle terapie intensive, nelle RSA, nei centri di riabilitazione, nelle strutture psichiatriche, nei servizi territoriali e domiciliari, accanto alle persone malate e alle loro famiglie.

La Repubblica si celebra nelle piazze e nelle istituzioni, ma vive anche nei luoghi della cura, dove ogni giorno professionisti della salute garantiscono assistenza, sicurezza e dignitÃ a chi soffre. Gli infermieri rappresentano una delle espressioni piÃ¹ concrete di questo servizio al Paese. Nel corso della storia hanno accompagnato lâ€™Italia nei momenti piÃ¹ difficili. Hanno assistito feriti e malati durante le guerre, sono intervenuti nelle calamitÃ naturali, hanno affrontato epidemie e pandemie che hanno segnato intere generazioni. Dallâ€™influenza aviaria al COVID-19, fino alle piÃ¹ recenti minacce infettive globali, la professione infermieristica ha sempre rappresentato una delle prime linee di difesa della salute pubblica. Gli infermieri non scelgono le sfide che il loro tempo impone: si preparano ad affrontarle. Dopo aver combattuto contro il COVID-19, continuano ad aggiornarsi e ad addestrarsi per rispondere anche a possibili emergenze sanitarie internazionali, comprese malattie infettive ad alta pericolositÃ come lâ€™Ebola. Ãˆ il volto silenzioso della sicurezza sanitaria del Paese: una difesa costruita non con le armi, ma con la scienza, la preparazione professionale e la cura della persona. Come i militari servono la Nazione indossando lâ€™uniforme, gli infermieri servono la Repubblica indossando una divisa bianca. Non portano armi, ma competenze. Non presidiano confini, ma proteggono la salute delle persone. Le loro risorse sono la preparazione scientifica, lâ€™esperienza professionale, lâ€™umanitÃ e la capacitÃ di restare accanto al malato nei momenti piÃ¹ difficili della vita. Ogni giorno assistono anziani fragili, persone con disabilitÃ , pazienti colpiti da ictus, tumori, malattie neurologiche, disturbi psichiatrici e patologie croniche. Sono presenti quando nasce una nuova vita e quando una vita si avvia al suo ultimo tratto. Accompagnano, sostengono, ascoltano e curano.

Il 2 giugno Ã¨ quindi anche lâ€™occasione per rendere omaggio a queste donne e a questi uomini che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono quotidianamente a dare concretezza ai principi dellâ€™articolo 32 della Costituzione, tutelando il diritto alla salute di tutti i cittadini. PerchÃ© la Repubblica non Ã¨ soltanto un insieme di istituzioni: Ã¨ fatta anche di persone che scelgono ogni giorno di mettersi al servizio degli altri. E gli infermieri, con la loro divisa bianca, rappresentano una delle espressioni piÃ¹ alte di questo impegno. Custodi della salute, della dignitÃ e della speranza, continuano a servire il Paese con professionalitÃ , competenza e umanitÃ , anche nei giorni di festa, perchÃ© la malattia non si ferma e la cura non conosce calendario.

Daniele Leone Infermiere