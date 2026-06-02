Trofeo della Velocità Esordienti, belle conferme per l'H2O Sport

L’H2O Sport si conferma ancora una volta tra le società di riferimento del nuoto giovanile in occasione del Trofeo della Velocità, manifestazione che ha visto gli atleti della categoria Esordienti impegnati in quattro prove – 50 dorso, 50 stile libero, 50 rana e 50 delfino – i cui tempi complessivi hanno determinato la classifica finale.

La società biancorossa si è distinta per qualità, talento e determinazione, conquistando complessivamente ben nove podi e confermando l’eccellente lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico composto da Luca di Giacomo, Carmela Calista, Paolo Di Lullo e Mario Rossini.

Nella categoria Esordienti A femmine 2014 arriva una splendida affermazione firmata da Nicole Verretti, che conquista il gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 2’20”1. Medaglia di bronzo per Abigail Silano in 2’32”1. Ottime prestazioni anche per Sveva Pietrunti, Martina Travaglini, Elena D’Apolito e Federica Danielli, tutte capaci di chiudere tra le prime dieci della categoria.

Soddisfazioni importanti anche tra le Esordienti A femmine 2015, dove Francesca Pietrangelo domina la classifica conquistando il primo posto in 2’37”1. Terza posizione per Ginevra Tamburro con il crono di 2’42”2, mentre Beatrice Sbarra sfiora il podio chiudendo ai piedi delle prime tre. Tra le migliori dieci anche Alessandra Santorelli, Aurora Riccioni e Federica Di Leo.

Prestazioni di grande spessore anche nel settore maschile degli Esordienti A. Francesco Gianfagna conquista la vittoria con un eccellente 2’00”60, mentre Flavio Casolino sale sul terzo gradino del podio fermando i cronometri a 2’06”30. Bene anche Alessio Cianciullo e Lorenzo Luigi Caruso, entrambi tra i primi dieci. Nella categoria Esordienti A maschi 2014 centrano la top ten anche Emanuele Mastroiacovo e Francesco Sabbia.

Tra gli Esordienti B maschi classe 2015, ottima seconda piazza per Stefano Pennucci, autore di una brillante prova chiusa con il tempo di 2’44”9. Negli Esordienti B maschi 2016 arriva un altro prestigioso argento grazie ad Antonio Pio Zitti, che ferma il cronometro a 2’45”8. Buona anche la prestazione di Alessio Fratangelo, capace di concludere la competizione tra i primi dieci della categoria.

Tra le Esordienti B femmine 2016 sfiora il podio Aurora Amore, quarta classificata al termine di una prova convincente. Nella stessa categoria entra tra le prime dieci anche Aurora Del Nobile.

Nella categoria Esordienti B femmine 2017 arriva infine una splendida medaglia d’argento per Aurora Tomba, che chiude con il tempo di 3’14”9. Completano l’ottima prova di squadra Sophie Di Giacomo e Beatrice Ricci, entrambe capaci di classificarsi tra le prime dieci.

Il bilancio finale parla dunque di tre ori, tre argenti e tre bronzi, per un totale di nove podi che confermano la crescita costante dell’H2O Sport e la qualità del vivaio biancorosso.