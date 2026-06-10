Vincenzo Biondelli sostituisce Francesca Tana alla direzione sanitaria del 'San Timoteo' di Termoli

Cambio al vertice della direzione sanitaria dell'Ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli.

La dottoressa Francesca Tana, già direttrice sanitaria del ‘San Pio’ di Vasto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per sopraggiunti motivi personali e familiari. Una decisione presa a malincuore, ma accompagnata da profonde espressioni di gratitudine verso l'azienda sanitaria per il percorso condiviso in questi mesi di intenso lavoro. La dottoressa Tana resterà ufficialmente in servizio fino a questo venerdì.

A succederle nel ruolo di direttore sanitario del presidio ospedaliero, in qualità di facente funzioni, sarà il dottor Vincenzo Biondelli, figura già nota e stimata all'interno della struttura termolese, al vertice dell'Ostetricia e Ginecologia del presidio termolse e direttore del Dipartimento Misto Transmurale della Donna e del Bambino dell'Asrem (Azienda sanitaria regionale del Molise), per tanti anni tra i punti di riferimento della Ginecologia a Vasto.

Nel comunicare la sua decisione, la dottoressa Tana ha voluto dedicare parole all'indirizzo dei vertici aziendali e di tutto il personale dell'ospedale: “Lasciare la direzione del San Timoteo è una scelta dolorosa ma necessaria per far fronte a improrogabili esigenze personali e familiari. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all'Asrem, in primis al direttore generale Giovanni Di Santo, per la fiducia incondizionata che ha riposto in me fin dal primo giorno e per il costante supporto. È stato un onore guidare questo ospedale e lavorare fianco a fianco con professionisti straordinari. Sono certa che il presidio continuerà a crescere e a dare risposte d'eccellenza al territorio”.

Rinnovata la stima da parte di Giovanni Di Santo nei confronti della dott.ssa Tana. “Prendiamo atto, con rammarico della decisione della dottoressa Tana di rassegnare le dimissioni. Di fronte a scelte che toccano la sfera personale non possiamo che esprimere il massimo rispetto. A lei va il mio personale ringraziamento, e quello di tutta l'azienda, per l'impegno profuso ed il lavoro svolto in questi mesi alla guida del presidio di Termoli. Le auguriamo ogni bene. Intanto, la continuità del servizio sarà garantita dal dott. Biondelli, senza battute di arresto”, ha detto Di Santo.

Fonte e foto: telemolise.com