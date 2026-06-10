Festeggiamenti al via in onore della Madonna dei Miracoli a Casalbordino

Giorni di festa, a Casalbordino, in onore della Madonna dei Miracoli, con un calendario di eventi religiosi e popolari, predisposto per la sempre sentita ricorrenza che quest'anno vive il significativo anniversario dei 450 anni dall'apparizione della Vergine al contadino Alessandro Muzio, avvenuta l'11 giugno 1576.

Nelle giornata di mercoledì 10 giugno, alle 17.00, la statua della Beata Vergine Maria da Miracoli muoverà per la Chiesa del Santissimo Salvatore di Casalbordino. Alle 18.00 la Novena alla Madonna, officiata da Don Silvio Santovito con la partecipazione di alcuni monaci benedettini della Basilica.

Alle ore 20.00 è prevista la deposizione della corona al Monumento dei Caduti, alla presenza del sindaco Filippo Marinucci e della Giunta comunale, con raduno in piazza Umberto I. Parteciperanno inoltre alcuni sindaci del territorio, autorità militari e sacerdoti della diocesi. Come ogni anno, arriveranno tantissimi fedeli dai paesi confinanti, a tutti verrà donata una candela liturgica per dare una maggiore visibilità e spiritualità al cammino.

Accompagnati dalla banda musicale, dalle 20,30, i fedeli si muoveranno verso la Basilica di località Miracoli. All’incrocio con il bivio di Pollutri si uniranno al gruppo i fedeli che giungono da Pollutri. Poi, all’arrivo, fuochi pirotecnici in onore della Madonna e successiva celebrazione della Santa Messa che sarà officiata dall'Abate Michele Petruzzelli, ordinario di Cava de' Tirreni, preceduta dalla Lettura del Manoscritto dell'Apparizione.

Giovedì 11 giugno, Sante Messe alle ore 6.00, 8.00,10,00 e 11,30. Alle 10.00 Pontificale solenne per i 450 anni dall'apparizione con celebrazione presieduta dall'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte. Alle ore 17 Vespri, alle 18.00 Santa Messa celebrata da Mons. Mauro Lalli, alle 19.00 processione con la statua della Madonna. Alle 20 i fuochi pirotecnici. Alle 22.00 concerto di Francesca Michielin.

La Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e la Croce Rossa saranno presenti durante tutti gli eventi per garantire assistenza e sicurezza ai partecipanti in collaborazione alle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Locale territoriali.