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Grande ciclismo giovanile a Cupello: arriva il 1Â° Trofeo Pista Fluida

Sport
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Il grande ciclismo giovanile fa tappa in Abruzzo!

Sabato 13 Giugno, le ruote veloci della categoria Giovanissimi si sfideranno a Cupello  in occasione del 1Â° Trofeo Pista Fluida, una gara ciclistica su strada che promette spettacolo, adrenalina e sani valori sportivi.

L'evento Ã¨ organizzato dall'Asd Sangro Bike in stretta collaborazione con la Ciclistica Valle Trigno, due realtÃ  da sempre in prima linea per la promozione dello sport tra i piÃ¹ piccoli.

Il Circuito: sfida all'ultimo metro sul Kart Circuit

Una delle grandi peculiaritÃ  di questo trofeo Ã¨ la sua location. La gara si svolgerÃ  interamente su circuito chiuso all'interno della pista da Kart Pista Fluida (situata in Contrada Bufalara a Cupello). I giri da percorrere saranno stabiliti in base al regolamento F.C.I. e comunicati ufficialmente durante la riunione tecnica.

Grazie alla conformazione del circuito, il pubblico potrÃ  godersi lo spettacolo in totale sicurezza, incitando i piccoli atleti curva dopo curva.

Il Programma della giornata

La giornata di sabato sarÃ  interamente dedicata ai preparativi e alle gare. Ecco gli orari ufficiali da segnare in agenda:

 Ore 12:00 â€“ Ritrovo degli atleti e delle squadre

 Ore 14:00 - 15:00 â€“ Verifiche tessere

 Ore 15:30 â€“ Riunione tecnica

 Ore 16:00 â€“ Prima partenza

Premi in palio

Non mancheranno i riconoscimenti per valorizzare l'impegno di tutti i partecipanti:

 Coppe per i primi 5 classificati di ciascuna categoria (sia maschile che femminile).

 Premio di partecipazione per tutti i concorrenti iscritti.

 Trofeo alla miglior societÃ .

 Trofeo alla SocietÃ  piÃ¹ numerosa.

Servizi e Accoglienza: Logistica Perfetta per Squadre e Famiglie

Per garantire il massimo comfort a partecipanti e accompagnatori, l'organizzazione ha predisposto una serie di servizi dedicati:

 Ristorazione: All'interno della pista Ã¨ attivo il Ristorante Pizzeria Bar Pista Fluida, che offrirÃ  menu a prezzi convenzionati per le squadre. Attenzione: il pranzo o la cena sono disponibili solo su prenotazione al numero 338 4668335 (le prenotazioni per il pranzo si accettano fino a giovedÃ¬).

 Area Camper: Per chi viaggia in camper, Ã¨ prevista la possibilitÃ  di sostare (anche dalla sera precedente) direttamente nell'area parcheggio del Kartodromo.

Contatti e Informazioni

Per ricevere ulteriori dettagli sull'evento o sulle modalitÃ  di iscrizione, Ã¨ possibile contattare i responsabili ai seguenti numeri telefonici:

 Marco: 339 8307125

 Andrea: 339 8914158

 Rocchino: 338 4668335

Non mancate a questo appuntamento speciale con il futuro del ciclismo! Vi aspettiamo a Cupello per tifare i campioni di domani.


 

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