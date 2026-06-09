Grande ciclismo giovanile a Cupello: arriva il 1Â° Trofeo Pista Fluida

Il grande ciclismo giovanile fa tappa in Abruzzo!
Sabato 13 Giugno, le ruote veloci della categoria Giovanissimi si sfideranno a Cupello in occasione del 1Â° Trofeo Pista Fluida, una gara ciclistica su strada che promette spettacolo, adrenalina e sani valori sportivi.
L'evento Ã¨ organizzato dall'Asd Sangro Bike in stretta collaborazione con la Ciclistica Valle Trigno, due realtÃ da sempre in prima linea per la promozione dello sport tra i piÃ¹ piccoli.
Il Circuito: sfida all'ultimo metro sul Kart Circuit
Una delle grandi peculiaritÃ di questo trofeo Ã¨ la sua location. La gara si svolgerÃ interamente su circuito chiuso all'interno della pista da Kart Pista Fluida (situata in Contrada Bufalara a Cupello). I giri da percorrere saranno stabiliti in base al regolamento F.C.I. e comunicati ufficialmente durante la riunione tecnica.
Grazie alla conformazione del circuito, il pubblico potrÃ godersi lo spettacolo in totale sicurezza, incitando i piccoli atleti curva dopo curva.
Il Programma della giornata
La giornata di sabato sarÃ interamente dedicata ai preparativi e alle gare. Ecco gli orari ufficiali da segnare in agenda:
Ore 12:00 â€“ Ritrovo degli atleti e delle squadre
Ore 14:00 - 15:00 â€“ Verifiche tessere
Ore 15:30 â€“ Riunione tecnica
Ore 16:00 â€“ Prima partenza
Premi in palio
Non mancheranno i riconoscimenti per valorizzare l'impegno di tutti i partecipanti:
Coppe per i primi 5 classificati di ciascuna categoria (sia maschile che femminile).
Premio di partecipazione per tutti i concorrenti iscritti.
Trofeo alla miglior societÃ .
Trofeo alla SocietÃ piÃ¹ numerosa.
Servizi e Accoglienza: Logistica Perfetta per Squadre e Famiglie
Per garantire il massimo comfort a partecipanti e accompagnatori, l'organizzazione ha predisposto una serie di servizi dedicati:
Ristorazione: All'interno della pista Ã¨ attivo il Ristorante Pizzeria Bar Pista Fluida, che offrirÃ menu a prezzi convenzionati per le squadre. Attenzione: il pranzo o la cena sono disponibili solo su prenotazione al numero 338 4668335 (le prenotazioni per il pranzo si accettano fino a giovedÃ¬).
Area Camper: Per chi viaggia in camper, Ã¨ prevista la possibilitÃ di sostare (anche dalla sera precedente) direttamente nell'area parcheggio del Kartodromo.
Contatti e Informazioni
Per ricevere ulteriori dettagli sull'evento o sulle modalitÃ di iscrizione, Ã¨ possibile contattare i responsabili ai seguenti numeri telefonici:
Marco: 339 8307125
Andrea: 339 8914158
Rocchino: 338 4668335
Non mancate a questo appuntamento speciale con il futuro del ciclismo! Vi aspettiamo a Cupello per tifare i campioni di domani.