Conclusi i lavori di riqualificazione di Via Madonna delle Grazie a San Salvo

Sono terminati oggi i lavori di riqualificazione di via Madonna delle Grazie, un intervento - si evidenzia in una nota del Comune di San Salvo - che restituisce alla città una strada completamente rinnovata, più sicura, funzionale e attenta alle esigenze di pedoni, ciclisti e automobilisti.

L'opera è stata realizzata con le risorse ottenute (circa 600 mila euro) grazie ad un ricalcolo di fondi dello Stato, su impulso del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e destinate dall’amministrazione ad opere di investimento e riqualificazione urbana.

L'intervento ha interessato il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione del manto stradale, il miglioramento della raccolta delle acque meteoriche, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e la messa in sicurezza dell'area prospiciente il muro di contenimento della Chiesa della Madonna delle Grazie.

Tra le principali novità introdotte vi è la nuova organizzazione della viabilità: anche il primo tratto della strada sarà a senso unico, una scelta progettuale che ha consentito di ridistribuire gli spazi in maniera più razionale, garantendo marciapiedi più ampi e accessibili, una migliore fruibilità della strada, nuovi parcheggi e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla mobilità sostenibile, con la realizzazione di una delle piste ciclabili previste dal Biciplan comunale, tassello fondamentale di una rete che l'Amministrazione intende ampliare progressivamente. L'obiettivo è infatti quello di collegare questo nuovo tratto con la pista ciclabile di via Pertini e successivamente con quella di via Grasceta, creando un percorso continuo e sempre più funzionale per gli spostamenti in bicicletta.

Esprime soddisfazione Tiziana Magnacca: “La conclusione di quest'opera dimostra quanto sia importante il lavoro svolto dall'Amministrazione nell'intercettare risorse e trasformarle in investimenti concreti per la città. Il recupero di circa 600 mila euro, ottenuto attraverso il ricalcolo dei trasferimenti statali, ha rappresentato un risultato significativo che oggi trova una concreta valorizzazione in interventi capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini".

“Con la conclusione di questo intervento consegniamo alla città un'opera attesa da tempo, che migliora concretamente la qualità della vita dei residenti e di quanti percorrono quotidianamente questa importante arteria stradale”dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis. “Via Madonna delle Grazie è oggi una strada più bella, più sicura e più accessibile. Siamo riusciti, grazie a questo finanziamento a realizzare un'opera strategica per il quartiere e per l'intera città. Continuiamo a investire sulla riqualificazione urbana, convinti che la cura degli spazi pubblici rappresenti un investimento sul futuro della nostra comunità”.

"L'intervento è stato progettato con l'obiettivo di coniugare sicurezza, funzionalità e sostenibilità", afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Marinelli. “La nuova configurazione della viabilità rende la strada più ordinata e sicura, mentre i marciapiedi completamente riqualificati garantiscono una migliore accessibilità anche alle persone con mobilità ridotta. La realizzazione della pista ciclabile rappresenta inoltre un passo importante nella costruzione della rete ciclabile cittadina prevista dal Biciplan, che continueremo a sviluppare fino a collegare via Madonna delle Grazie con via Pertini e, successivamente, con via Grasceta”.

L'intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana promosso dall'Amministrazione comunale, volto a rendere San Salvo sempre più moderna, sicura, accessibile e sostenibile.