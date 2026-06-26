Costruire il futuro insieme, a Lentella lavoro, territorio e interculturalitÃ  in primo piano

Un dialogo a piÃ¹ voci tra istituzioni, politica territoriale, diplomazia e storie di successo imprenditoriale. Ãˆ questo il cuore del convegno dal titolo "Costruire il Futuro Insieme. Territorio, lavoro e cittadinanza attiva da Lentella all'Europa", che si terrÃ sabato 27 giugno, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare di Lentella.

L'evento, inserito nella cornice ufficiale del secondo semestre dell'Anno Culturale Romania-Italia, nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori sul modello di coesione sociale e integrazione economica che caratterizza il Vastese e tutto il territorio chietino, dove la comunitÃ rumena rappresenta da anni la prima realtÃ straniera per radicamento e dinamismo.

Il convegno, moderato dalla professoressa Maria Iole Monaco dell'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli-D'Acquisto" di San Salvo, si aprirÃ con i saluti istituzionali del Sindaco di Lentella, Marco Mancini, incentrati sul ruolo dei piccoli comuni come laboratori di futuro e presidi contro lo spopolamento attraverso le politiche di accoglienza e di interculturalitÃ . A seguire, l'analisi economica e strategica sarÃ affidata a Gianni Cordisco, Consigliere comunale di Lentella con delega alle AttivitÃ Produttive e responsabile del dipartimento Infrastrutture del PD Abruzzo, che spiegherÃ come lo sviluppo infrastrutturale della Val di Sangro e del Vastese si intrecci con il mercato del lavoro e il radicamento delle famiglie.

Il focus si sposterÃ poi sulla concretezza del fare impresa con la testimonianza di Florentin Imbrisca, imprenditore locale nel settore della carpenteria e delle strutture in legno titolare della ditta Construct Legno srl con sede in Lentella: un esempio virtuoso del passaggio fondamentale dal lavoro dipendente all'autoimprenditorialitÃ , simbolo di una cittadinanza attiva che genera valore e posti di lavoro sul territorio.

Le conclusioni istituzionali saranno affidate all'autorevole presenza del Console Generale di Romania a Roma, che suggellerÃ il profondo legame bilaterale tra i due Paesi nell'ottica di un'Europa dei popoli fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle reciproche identitÃ culturali. L'incontro si propone come un'importante occasione per riflettere sulle sfide future e per valorizzare un'alleanza strategica e sociale che costituisce ormai un pilastro fondamentale e una linfa vitale per la crescita e lo sviluppo di tutto il comprensorio del Vastese.

La manifestazione proseguirÃ poi nelle piazze del paese con un momento di festa popolare all'insegna della condivisione di musica, cibo e tradizioni locali.