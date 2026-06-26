San Salvo Boxe in bella evidenza con i suoi giovani portacolori

Ultime settimane intense e proficue per la San Salvo Boxe, protagonista con i suoi giovani portacolori in diversi appuntamenti sportivi tra Marche, Abruzzo, Lazio e Basilicata.

Il 6 giugno scorso a salire sul ring è stato, con buon profitto, Francesco D’Augelli, impegnato a Macerata.

Il gruppo capitanato da Domenico Urbano con l’allenatore Alfredo Campitelli è stato poi di scena ad Avezzano. A comporlo 5 atleti della stessa San Salvo Boxe con l’aggiunta di un ragazzo della Pugilistica Guardiagrele. Sul ring hanno combattuto e si sono tolti belle soddisfazioni Marvin Urbano e i debuttanti Remo Di Santo, Vincenzo Menichilli, Manuel Raschia e Chistian Vitale assieme ad Angelo Petrini (Pugilistica Guardiagrele)

A Latina si è messo in luce Domenico Mariotti, vittorioso e riconosciuto, al termine della serata, miglior pugile della competizione, per la grande soddisfazione sua personale e per il team sansalvese.

In Basilicata, a Tito, la San Salvo Boxe ha preso parte alla seconda edizione del Memorial Vincenzo Calienni, gara organizzata dalle Fiamme Oro, corpo sportivo della Polizia di Stato. Francesco D’Augelli si è confrontato con il pugile di casa Michele Buono, esprimendosi a discreti livelli e confermando appieno il suo talento, con il verdetto di parità al termine dell’incontro. Per lui – da poco papà di un bimbo insieme alla sua compagna Camilla, in passato in seno al gruppo pugilistico sansalvese – strada tracciata verso un auspicabile passaggio al professionismo. “Lascia ben sperare per il futuro – commenta Urbano -. Nel frattempo aspettiamo il recupero di Luigi Alfieri (pugile vastese professionista, ndr.), fermo per un infortunio alla spalla”.