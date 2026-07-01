Riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola 'D'Acquisto', lavori a breve a San Salvo

Sono in procinto di iniziare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Media "Salvo D'Acquisto" di via Scopelliti, un intervento reso possibile grazie al finanziamento di 400.000 euro ottenuto dal Comune di San Salvo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) â€“ Missione 4 "Istruzione e Ricerca", dedicato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
L'intervento - si evidenzia in una nota del Comune - interesserÃ l'area esterna polifunzionale e la copertura dell'edificio scolastico, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, la funzionalitÃ e la qualitÃ degli spazi destinati agli studenti, al personale scolastico e all'intera comunitÃ educativa.
Nel dettaglio, i lavori prevedono:
- la rimozione e la sostituzione delle pavimentazioni esistenti;
- la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva in resina per i campi polivalenti;
- il ripristino e la messa in sicurezza delle recinzioni;
- la sostituzione della guaina impermeabilizzante della copertura, adeguata alla presenza dell'impianto fotovoltaico esistente.
L'opera, interamente finanziata con fondi PNRR e senza alcun onere a carico del bilancio comunale, consentirÃ di restituire alla scuola spazi esterni piÃ¹ sicuri, moderni e pienamente fruibili, favorendo lo svolgimento delle attivitÃ didattiche, sportive e ricreative in condizioni ottimali.
Â«Con l'avvio di questo cantiere continuano gli investimenti concreti sulla qualitÃ e sulla sicurezza delle nostre scuoleÂ», dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis. Â«Ogni intervento sul patrimonio scolastico rappresenta un investimento sul futuro della cittÃ e delle nuove generazioni. Il nostro obiettivo Ã¨ garantire agli studenti ambienti sempre piÃ¹ sicuri, funzionali e adeguati alle esigenze della didattica modernaÂ».
Soddisfatta anche l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Marinelli: Â«L'inizio dei lavori rappresenta il risultato di un'attenta attivitÃ di programmazione e della capacitÃ dell'Amministrazione comunale di intercettare importanti risorse nazionali. Continuiamo a investire nella riqualificazione degli edifici scolastici, consapevoli che la qualitÃ delle infrastrutture educative costituisce un elemento fondamentale per la crescita della nostra comunitÃ Â».
L'Amministrazione comunale seguirÃ costantemente l'andamento dei lavori affinchÃ© l'intervento venga completato nei tempi previsti, garantendo la piena realizzazione delle opere programmate e restituendo in tempi brevi alla comunitÃ scolastica una struttura ancora piÃ¹ sicura, efficiente ed accogliente.