Riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola 'D'Acquisto', lavori a breve a San Salvo

Sono in procinto di iniziare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Media "Salvo D'Acquisto" di via Scopelliti, un intervento reso possibile grazie al finanziamento di 400.000 euro ottenuto dal Comune di San Salvo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) â€“ Missione 4 "Istruzione e Ricerca", dedicato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

L'intervento - si evidenzia in una nota del Comune - interesserÃ l'area esterna polifunzionale e la copertura dell'edificio scolastico, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, la funzionalitÃ e la qualitÃ degli spazi destinati agli studenti, al personale scolastico e all'intera comunitÃ educativa.

Nel dettaglio, i lavori prevedono: