'Le Piazza della Musica' al centro di Vasto, quattro gli appuntamenti settimanali estivi

Torna da marcoledì 1° luglio uno degli appuntamenti più attesi dell'estate vastese "Le Piazze della Musica".

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con il Consorzio “Vasto in Centro”, animerà il cuore della città con concerti dal vivo per tutta la stagione estiva.

L'edizione 2026 si rinnova con una novità importante: gli appuntamenti diventano quattro ogni settimana.

La musica accompagnerà il pubblico martedì in Piazza Rossetti, mercoledì in Piazza Pudente, giovedì in Piazza Diomede e venerdì in Piazza Barbacani, dalle ore 21.00.

«L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni estive con l'obiettivo – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - di offrire a cittadini e visitatori momenti di intrattenimento di qualità, rendendo il centro storico sempre più attrattivo e contribuendo contemporaneamente alla promozione del territorio e al sostegno delle attività economiche del centro cittadino».

«L'obiettivo è arricchire l'offerta rivolta a cittadini e turisti, favorendo – ha detto l’assessore al Turismo e alla Cultura, Nicola Della Gatta – la fruizione del centro storico nelle ore serali e contribuendo a rendere il soggiorno dei visitatori sempre più attrattivo. La musica diventa così un veicolo di valorizzazione del territorio e di promozione della sua capacità di accoglienza».

«Con quattro piazze coinvolte e un calendario ancora più ricco, Le Piazze della Musica si conferma – ha dichiarato il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino - uno degli appuntamenti simbolo dell'estate vastese. Per tutta l'estate, la musica accompagnerà le serate del centro storico, creando un'atmosfera capace di valorizzarne il fascino e renderlo ancora più vivo».