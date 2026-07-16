Aggressione all'ex fidanzato e ferite al vicino, 30enne arrestata dai Carabinieri

Una donna di 30 anni, di origini cubane, residente a San Salvo, Ã¨ stata arrestata dai Carabinieri della locale Stazione coordinati dal comandante della Compagnia di Vasto, il tenente colonnello Mario Giacona, con lâ€™accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

A scriverlo, stamane, in un articolo a firma di Paola Calvano, Ã¨ il quotidiano dellâ€™Abruzzo Il Centro.

La donna, dopo la convalida di arresto da parte del Gip del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, Ã¨ stata rinchiusa nel carcere di Chieti.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la trentenne, in forte stato di agitazione, ha raggiunto la casa dellâ€™ex compagno. Dopo una discussione, ha iniziato a schiaffeggiarlo sul volto. Lâ€™uomo ha cercato di calmarla ma ha ottenuto lâ€™effetto contrario. Lei ha afferrato un coltello da cucina e ha tentato di colpire il suo ex.

Lâ€™operaio Ã¨ riuscito a sottrarsi alla furia della ex compagna e chiamato il 112. Sentendo le urla, un vicino di casa Ã¨ intervenuto ed ha tentato di disarmare la donna. Lei, con un fendente, lo ha ferito al ginocchio. Poi, lâ€™arrivo dei Carabinieri e lâ€™arresto.