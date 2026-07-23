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Un morto nello scontro auto-camion sulla Statale 16 Nord a Vasto

Tragico incidente stradale in localitÃ  Vignola. Vittima un 38enne

redazione
AttualitÃ 
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Un morto e un ferito nel bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedÃ¬ 23 luglio, sulla Statale 16 Nord a Vasto, in prossimitÃ  dello svincolo per via del Porto.

Violento lâ€™impatto tra un camion e una Peugeot 3008 con a bordo due persone, una delle quali deceduta a seguito delle gravissime lesioni e ferite riportate.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e la Polizia Locale.

A perdere la vita Ã¨ stato F.D.C., 38 anni, di origini campane, residente a San Salvo.

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