Un morto nello scontro auto-camion sulla Statale 16 Nord a Vasto

Un morto e un ferito nel bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedÃ¬ 23 luglio, sulla Statale 16 Nord a Vasto, in prossimitÃ dello svincolo per via del Porto.
Violento lâ€™impatto tra un camion e una Peugeot 3008 con a bordo due persone, una delle quali deceduta a seguito delle gravissime lesioni e ferite riportate.
Sul posto gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e la Polizia Locale.
A perdere la vita Ã¨ stato F.D.C., 38 anni, di origini campane, residente a San Salvo.