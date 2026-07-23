'Summer Jazz' con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, bell'atmosfera in piazza San Vitale a San Salvo

Piazza San Vitale a San Salvo gremita per il concerto di ieri sera con Fabrizio Bosso-Julian Oliver Mazzariello â€“ Tandem, che ha inaugurato la prima serata della terza edizione di Summer Jazz.

Una serata di grande musica e forti emozioni, in cui la tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello hanno dialogato con rara sintonia, regalando al pubblico un viaggio musicale coinvolgente, raffinato e ricco di energia.

Unâ€™atmosfera magica, fatta di improvvisazione, sensibilitÃ e talento, che ha conquistato e trascinato gli spettatori fino a un caloroso e meritatissimo applauso finale.

Un inizio davvero speciale per questa nuova edizione del Summer Jazz, che parte nel segno della grande musica e di artisti straordinari. L'evento Ã¨ stato organizzato da Muzak Eventi e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura diretto dalla consigliera Maria Travaglini.

Prossimo appuntamento di Summer Jazz in programma domenica 26 luglio, alle ore 21:00, sempre in piazza San Vitale, con Eleonora Strino Trio, appuntamento organizzato dall'Associazione culturale Live Music.