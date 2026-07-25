Riceviamo e pubblichiamo dall'Associazione Balneatori e Turismo San Salvo.

San Salvo perde una parte della sua storia.

Con la scomparsa di Valentino Ottaviano se ne va un uomo che, per oltre settant’anni, ha incarnato il turismo balneare del nostro comune, diventandone uno dei protagonisti più autentici e significativi.

In realtà, non perdiamo semplicemente un rappresentante: perdiamo uno degli artefici della balneazione sansalvese, una persona che, con il suo lavoro, la sua dedizione e la sua visione, ha contribuito a costruire l’identità della nostra costa e a renderla ciò che è oggi. Per tutti era semplicemente “Valentino”. Bastava pronunciare il suo nome per evocare professionalità, passione, sacrificio e amore per questo territorio. A tanti di noi ha trasmesso il valore della balneazione, della ristorazione e, soprattutto, di quella straordinaria cultura dell’accoglienza che da sempre distingue San Salvo e che continua a far sentire ogni ospite come a casa. Con lui se ne va un punto di riferimento, un maestro silenzioso, un esempio da seguire. Ma resta viva l’eredità che ci lascia: quella di una vita dedicata al lavoro, al mare, alla sua città e alle persone.

Grazie, Valentino, per tutto ciò che hai fatto per San Salvo. Il tuo ricordo continuerà a vivere nelle nostre spiagge, nei nostri stabilimenti e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti.

Ciao, Valentino. San Salvo non ti dimenticherà mai.