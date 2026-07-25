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Nel ricordo di Don Stellerino D'Anniballe

redazione
AttualitÃ 
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Il 25 luglio 20219 veniva a mancare, all'etÃ  di 89 anni, Don Stellerino D'Anniballe, parroco di San Pietro a Vasto e fondatore dell'emittente radiotelevisiva Trsp.

Norma Carusi invia alla nostra redazione un suo ricordo dell'amato sacerdote.

"Caro Don Stellerino, sono 7 anni  che non ci sei piÃ¹. Hai lasciato un vuoto incolmabile, mi manchi tanto. Sono cresciuta in parrocchia e a Trsp. Mi hai insegnato molte cose e ti sono stata sempre accanto. Mi hai insegnato sopratutto i valori della vita. Avevo 9 anni quando sono entrata in quella parrocchia e televisione.

Eri una persona colta e dal cuore grande e hai aiutato tanti, anche con la tua televisione, soprattutto anziani e disabili che non potevano venire in chiesa. Che Dio ti abbia in Gloria e prega tanto da lassÃ¹, per tutti noi.

Ciao Don Stellerino, ciao Don Rino, come tutti ti chiamavano".

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