'Summer Jazz' al centro di San Salvo, appuntamento con l'Eleonora Strino Trio

Domenica 26 luglio secondo appuntamento 'per la rassegna “Summer Jazz”, il format pensato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo. con il coordinamento della consigliera delegata Maria Travaglini per l'estate 2026.

A esibirsi sul palco di Piazza San Vitale, dalle ore 21:30, sarà l'Eleonora Strino Trio, in un concerto organizzato dall’Associazione Culturale LiveMusic, un appuntamento dedicato alla grande musica e alle sonorità del jazz contemporaneo. Un incontro di straordinario talento, sensibilità e creatività.

ELEONORA STRINO – CHITARRA

Riconosciuta dalla critica come una delle più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale, Eleonora Strino ha conquistato la copertina di Jazz Guitar Today, accanto ai grandi nomi della chitarra jazz contemporanea. Musicista dalla forte identità, unisce virtuosismo, sensibilità e una profonda capacità di comunicare attraverso la musica.

GIULIO CORINI – CONTRABBASSO

Tra gli improvvisatori più interessanti della scena jazzistica italiana, Giulio Corini vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti protagonisti del jazz nazionale e internazionale. Con oltre 30 titoli in discografia e una lunga esperienza nella ricerca musicale, porta nel trio una voce profonda, raffinata e creativa.

ZENO DE ROSSI – BATTERIA

Musicista e compositore tra i più richiesti della scena italiana, Zeno De Rossi si muove con straordinaria sensibilità tra jazz, musica sperimentale, d’avanguardia, pop e rock. Ha collaborato con importanti protagonisti della musica italiana e internazionale, distinguendosi per la sua energia, sensibilità e grande versatilità.

Il repertorio del trio attraversa la tradizione jazzistica, il virtuosismo del bebop e le composizioni originali, con sorprendenti riletture di brani lontani dal linguaggio jazz. Un viaggio musicale ricco di emozioni, contaminazioni e improvvisazione, guidato dalla straordinaria personalità dei tre musicisti.