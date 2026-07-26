Fiamme sulla costa molisana, treni bloccati sulla linea Pescara-Bari

Un incendio di ampie proporzioni Ã¨ in corso nell'area di costa molisana, tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l'incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento.

Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 Ã¨ stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari, nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli.

La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta VelocitÃ , Intercity e Regionali. La situazione Ã¨ in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarÃ possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione locale sulla Statale 16.

fonte Adnkronos