'Canti e musica al calar del sole' nella cornice della spiaggia di Punta Penna, ottimi riscontri per la quarta edizione

Conclusa la quarta edizione della rassegna “Canti e musica al calar del sole”, caratterizzata dalla numerosa partecipazione in uno dei luoghi più belli della costa adriatica.

L'ultimo appuntamento, andato in scena venerdì scorso nella suggestiva cornice della spiaggia di Punta Penna a Vasto, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, confermando il format vincente che unisce la bellezza paesaggistica della riserva naturale alla forza della musica dal vivo.

Protagonista della serata di chiusura è stato l'artista Giuseppe "Spedino" Moffa, affiancato da Jacopo Pellicciotti, Andrea Pastorini e Cristian Panichella.

Le note prodotte dalle zampogne, dall’organetto, dalla chitarra e dalle percussioni si sono fuse in un perfetto equilibrio tra tradizione popolare e sonorità moderne, accompagnando il tramonto del sole in una cornice naturale unica.

L'evento, promosso dal Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto”, con la direzione artistica di Davide Di Ienno e Luigi Di Tullio, è stato patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, con l'autorizzazione dell'Assessorato all'Ambiente e del Comitato di gestione della Riserva e con il supporto logistico della Coop. Cogecstre.

Nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico attraverso l'arte, la rassegna ha registrato un trend di presenze in costante crescita appuntamento dopo appuntamento.

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare non solo la qualità della proposta artistica, ma anche la scelta della location che ha esaltato la magia del momento più suggestivo della giornata.

La presidente dell’Histonium, Clarice Petrella, si unisce agli organizzatori per esprimere grande soddisfazione per il riscontro caloroso di spettatori e appassionati, che hanno vissuto momenti di profonda condivisione artistica e spirituale.

Quest’anno oltre a Moffa, Pellicciotti, Pastorini e Panichella si sono esibiti il Sybylla Ensemble diretto dal maestro Carmine Leonzi e il Duo Teiwaz composto da Ilaria Nallira e Mirko Iannucci. Non è mancato, durante le serate la presenza canora dell’Histonium, un momento di ospitalità con i sapori dell’enogastronomia locale.

L' appuntamento per la rassegna Canti e Musica al Calar del Sole è rinviata al prossimo anno per la quinta edizione con nuove e coinvolgenti proposte musicali.

Il prossimo appuntamento con Coro Polifonico Histonium è per il concerto al Cortile di Palazzo d'Avalos martedì 11 agosto alle ore 21.00.