San Salvo celebra la sua illustre concittadina Catherina Pastore De Cristofaro Belrhiti

Accoglienza, nell’Aula consiliare del Comune di San Salvo, per Catherina Pastore De Cristofaro Belrhiti, Senatrice, per rendere omaggio al suo importante percorso umano, sportivo e istituzionale.

Partita da San Salvo, Catherina ha raggiunto importanti traguardi nel Karate, distinguendosi come atleta e campionessa, per poi portare la stessa determinazione, disciplina e grinta nelle istituzioni francesi, dove oggi ricopre il prestigioso ruolo di parlamentare.

A lei è stata consegnata una targa di riconoscimento, quale segno di stima e orgoglio da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, per il percorso compiuto e per aver portato con sé, nel mondo dello sport e delle istituzioni, i valori e il nome della sua terra d'origine.

Un ulteriore motivo di orgoglio è la sua presenza, come atleta virtuosa, nel libro presentato a Crocevie, “Abruzzo – I Campioni siamo noi”, che celebra le eccellenze sportive abruzzesi e le storie di chi, attraverso lo sport, ha saputo distinguersi e diventare esempio per le nuove generazioni.

Una vera campionessa abruzzese, che da San Salvo ha saputo conquistare il mondo e che oggi ci rende orgogliosi.