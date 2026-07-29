‘Avastese’, nasce il progetto dell’Altino Volley per Vasto

L’Altino Volley investe su Vasto e lancia Avastese Volley, la nuova società satellite con sede legale in città e dedicata al settore giovanile femminile.

Si legge in una nota del club guidato dal presidente Aniello Papa che con la sua prima squadra disputa il Campionato di Serie A2 femminile con le sue gare interne al PalaBCC di Vasto: “Nasce per offrire alle ragazze del territorio un percorso tecnico di qualità, dalla pallavolo di base fino ai massimi livelli, allenandosi stabilmente a Vasto.

Avastese Volley condividerà organizzazione e metodo dell’Altino Volley di Serie A2, creando un collegamento diretto tra vivaio e prima squadra. A garantire l’alto livello ci sarà anche la collaborazione con Volleyrò Casal de’ Pazzi, eccellenza nazionale nella formazione giovanile.

Perché il progetto cresca serve però il sostegno di tutta la città: istituzioni, famiglie e imprese. Le aziende sono chiamate a diventare partner di una realtà che porta prestigio e valori a Vasto. Avastese Volley vuole essere la squadra di un territorio, costruita e sostenuta dal territorio”.



