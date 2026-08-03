Il consigliere regionale vastese Francesco Prospero insignito del Premio nazionale 'Don Tonino Bello'

«Per il suo instancabile impegno a favore della legalità, della trasparenza e della responsabilità civica, che con coraggio e passione ha saputo portare avanti valori fondamentali rendendo la giustizia non solo un ideale, ma un’azione concreta per una società più equa e solidale».

Con questa motivazione il consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità, Francesco Prospero, è stato insignito, nella serata di domenica 2 agosto, sul lungomare di Tortoreto, del Premio nazionale per la pace e la solidarietà “Don Tonino Bello”.

La cerimonia di consegna si è svolta nell’ambito della 22ª edizione del “Premio Amore per l’Abruzzo”, manifestazione organizzata dall’ETS “Società Civile” in collaborazione con il Comune di Tortoreto. Nel corso dell’evento sono state premiate quindici personalità e realtà abruzzesi, espressione di ambiti differenti come dall’imprenditoria all’editoria, dal giornalismo alla sanità, dallo sport alla musica, fino alla moda, alla sartoria, alla cultura, alla comunicazione digitale e all’Arma dei Carabinieri. Un insieme di competenze, talenti ed esperienze che contribuiscono, ciascuno nel proprio settore, a dare lustro all’Abruzzo e a promuoverne l’immagine anche oltre i confini regionali.

Don Tonino Bello, alla guida della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi e presidente nazionale di Pax Christi deceduto nel 1993, è ricordato come il “vescovo della pace” e come un pastore vicino agli ultimi, che ha fatto della nonviolenza, della solidarietà e del servizio al prossimo i pilastri del proprio impegno per la costruzione di un mondo più giusto.

«Ricevere un premio intitolato a don Tonino Bello rappresenta per me un motivo di grande emozione e, prima di tutto, di profonda responsabilità. Il suo esempio – dichiara il consigliere Prospero – ci ricorda che la legalità, la pace e la solidarietà sono scelte da vivere concretamente ogni giorno».

«Desidero inoltre rivolgere le mie congratulazioni a tutte le personalità e alle realtà premiate, protagoniste di esperienze differenti ma accomunate dalla capacità di dare lustro all’Abruzzo attraverso il proprio lavoro, il talento e l’impegno quotidiano. Questo premio – prosegue – appartiene anche a tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere nel lavoro dell’Osservatorio, contribuendo agli incontri nelle scuole e nei Comuni, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative promosse sui territori».

«Il mio impegno – sottolinea – è finalizzato a ricordare esempi di grandi servitori dello Stato come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino e di tutte le vittime innocenti delle mafie. Il modo migliore per onorarli è trasformare ogni giorno la memoria in responsabilità e azione concreta, che possono essere eseguite da ognuno di noi.

«Ringrazio l’amministrazione comunale di Tortoreto, gli organizzatori e quanti hanno reso possibile questa importante manifestazione. Accolgo questo riconoscimento come uno stimolo a continuare a fare la mia parte con ancora maggiore determinazione, umiltà e spirito di servizio. Continuerò – conclude Francesco Prospero – a impegnarmi affinché la legalità si traduca ogni giorno in scelte coerenti, provvedimenti concreti e azioni capaci di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».