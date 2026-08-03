Pienone in Piazza Garibaldi a Cupello per il concerto degli Zero Assoluto

Una serata all'insegna dei grandi successi e delle emozioni della musica italiana: l'esibizione degli Zero Assoluto ha riempito domenica 2 agosto Piazza Garibaldi a Cupello per il secondo anno consecutivo della manifestazione ‘Ordine Zero.

Il celebre duo romano ha ripercorso i brani più iconici della propria carriera, da Svegliarsi la mattina, Semplicemente, Per Dimenticare e molti altri, facendo cantare a squarciagola centinaia di fan di tutte le età.

L'energia sul palco e il forte legame con la piazza hanno reso l'evento uno dei momenti centrali dell'estate cupellese, confermandosi un successo di pubblico che ha visto impegnata l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziana Di Florio per una serata tutta da incorniciare.

“Un'atmosfera magica che ha unito diverse generazioni sotto il segno della grande musica. Certe emozioni non si possono spiegare. Una serata che porterò sempre nel cuore. Ci abbiamo creduto fino in fondo, con un pizzico di sana follia, e questo risultato ci rende immensamente orgogliosi. Grazie, Cupello. Sei stata meravigliosa, come sempre”, ha commentato l'assessore Filippo Sammartino.

L'esibizione si inserisce nel cartellone degli eventi estivi di Cupello, lasciando un ricordo entusiasta in tutti i presenti.