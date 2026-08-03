'Note a margine' con il Maestro Nicola Piovani a Vasto, un viaggio tra musica, cinema e memoria

Dopo il successo della serata inaugurale, la XXI edizione di Musiche in Cortile prosegue con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale vastese.

Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, il Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, sarà protagonista dello spettacolo “Note a Margine”, in programma eccezionalmente nel Cortile di Palazzo d’Avalos, una cornice raccolta e di straordinario fascino, scelta per valorizzare l’intimità e la forza evocativa dell’evento.

Pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più autorevoli del panorama internazionale, Nicola Piovani conduce il pubblico in un percorso emozionante attraverso le musiche che hanno segnato la sua carriera artistica. In “Note a Margine” le note si intrecciano ai ricordi, agli incontri e agli aneddoti che hanno accompagnato la nascita delle sue celebri composizioni, dando vita a uno spettacolo capace di unire il linguaggio del concerto a quello del racconto. Un itinerario musicale che attraversa il cinema, il teatro e la canzone d’autore, riportando alla memoria le collaborazioni con alcuni dei più grandi protagonisti della cultura italiana ed europea, in un dialogo continuo tra emozione, poesia e musica.

Ad accompagnare il Maestro Piovani saranno tre straordinari musicisti che da anni condividono con lui il palcoscenico: Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorio Naso alle percussioni. Un ensemble di grande sensibilità interpretativa che contribuisce a rendere ogni esecuzione intensa, raffinata e coinvolgente.

L’appuntamento rappresenta un’occasione rara per ascoltare dal vivo uno dei più importanti compositori contemporanei, autore di colonne sonore entrate nella storia del cinema mondiale e di pagine musicali che continuano a emozionare generazioni di spettatori.

La XXI edizione di Musiche in Cortile, organizzata da Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura e al Turismo, si svolge tradizionalmente nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos. Solo per questo prestigioso appuntamento con il Maestro Nicola Piovani la location sarà il Cortile di Palazzo d’Avalos, che offrirà al pubblico un’atmosfera ancora più raccolta e suggestiva per vivere una serata di grande musica e straordinaria intensità artistica.

Per informazioni Muzak Eventi Cell. 346 7513610

Prevendite disponibili su www.ciaotickets.com.