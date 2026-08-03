Pilkington a San Salvo: al via la riconversione con investimenti da piÃ¹ di 80 milioni di euro

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato questa mattina lo stabilimento NSG Pilkington di San Salvo in occasione dello spegnimento formale del vecchio impianto e dell'avvio della maxi riconversione tecnologica dello storico forno float. Si tratta di un intervento da oltre 80 milioni di euro, interamente privato e sostenuto dal gruppo internazionale giapponese NSG, che assicurerÃ la continuitÃ industriale e occupazionale del polo del vetro del Vastese per i prossimi ventâ€™anni.

Ad accompagnare Marsilio durante la visita, lâ€™assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, e il capo di Gabinetto della Presidenza, Stefano Cianciotta. La delegazione Ã¨ stata accolta dai vertici aziendali guidati dal presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio.

Marsilio ha potuto accedere all'interno dell'impianto, spento e raffreddato da qualche giorno per consentire l'avvio delle operazioni.

â€œEntrare all'interno del forno Ã¨ stata unâ€™esperienza eccezionale. Con la temperatura scesa a 50-60 gradi, abbiamo potuto camminare sul pavimento vetrificato e osservare da vicino i blocchi di refrattario dove per vent'anni Ã¨ scorse il vetro fuso destinato alla produzione di parabrezza, finestrini e deflettori. Oggi diamo il via a un maxi investimento di 80 milioni di euro per lo sviluppo strategico di questo sito. Siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo perchÃ© questo impianto rischiava di chiudere durante la pandemia. Allora, le misure nazionali non consideravano la particolaritÃ degli altoforni a ciclo continuo, che se spenti subiscono danni irreparabili. Per evitare il blocco, la Regione Abruzzo stanziÃ² 4,5 milioni di euro per coprire i costi di mantenimento in funzione dell'impianto, salvando l'attivitÃ produttiva e centinaia di posti di lavoro che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. Oggi, giunti alla naturale fine del ciclo ventennale del forno, siamo qui a festeggiare una ripartenza resa possibile anche grazie al lavoro diplomatico svolto con il Governo e con la nostra Ambasciata in Giappone",

L'intervento di ricostruzione (revamping) durerÃ circa 14 settimane e vedrÃ impegnate sul territorio centinaia di maestranze specializzate, generando un importante indotto immediato per l'economia locale, dall'accoglienza alla ristorazione.

Un'attenzione particolare Ã¨ stata riservata anche all'impatto ecologico, come sottolineato dallo stesso Marsilio. â€œOltre al rifacimento del forno, un ulteriore investimento permetterÃ di modificare l'impianto di raffreddamento - ha ricordato il presidente - riducendo il consumo d'acqua da 20 metri cubi all'ora a soli 2 o 3 metri cubi. Un taglio del 90% dei consumi idrici che darÃ un respiro ed un beneficio enorme all'intero comprensorio vastese, un territorio che d'estate soffre particolarmente la siccitÃ . Questo Ã¨ l'investimento piÃ¹ grande sostenuto da decenni alla Pilkington di San Salvo ed Ã¨ il trampolino di lancio per garantire al sito altri decenni di attivitÃ ".